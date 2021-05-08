Собянин назвал главные преимущества карты «Тройка»

Москва, 8 мая. Достоинствами «Тройки» являются возможность записать на нее любой билет, оплата через кошелек и использование во всех видах транспорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что в 2021 году планируется запустить виртуальную карту «Тройка» для смартфонов. Это позволит пассажирам не носить с собой пластиковую карточку.

Собянин отметил, что сейчас идет тестирование оплаты проезда по лицу пассажира — Face Pay. Ведутся работы над концепцией MaaS – единой подпиской на разные виды транспорта, в том числе такси, самокаты и т. д.

«Тройка» была признана на крупнейшей профильной международной профильной премии Transport Ticketing Global самой умной билетной системой. По словам мэра Москвы, единственное, что вызывает ностальгическую грусть — это уход эпохи счастливых билетиков.

Накануне стало известно, что жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карты «Тройка». Она заработает на 300 автобусных маршрутах Подмосковья.