Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Мытищах

Москва, 7 мая. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе в Мытищах.

Согласно данным следствия, пожар произошел 7 мая в частном автосервисе, расположенном на улице 3-я Новая. После хлопка газового баллона произошло возгорание.

Число погибших в результате инцидента уточняется, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Один мужчина был доставлен в больницу. Сейчас ведутся работы по локализации пожара.

Накануне стало известно, что обнаружено тело еще одной жертвы пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, погибли пятеро человек.