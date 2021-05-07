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Спасатели нашли тело пятого погибшего при пожаре в Мытищах

  /   Обновлено: 07 мая 2021 22:31
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при пожаре в Мытищах
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 7 мая. Обнаружено тело еще одной жертвы пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, информирует региональный главк МЧС.

Тело пятого погибшего спасатели вытащили из-под завалов пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Сообщается об одном пострадавшем.

Площадь возгорания составляла 225 квадратных метров. Пожарные продолжают работу на месте инцидента. Открытое горение было ликвидировано в 21:49. Из здания были вынесены 11 кислородных баллонов и два — с пропаном.

Накануне стало известно, что жертвами пожара на производстве стали четверо человек. Об этом сообщали в МЧС.

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