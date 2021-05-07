Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

Москва, 7 мая. Жертвами пожара в сварочном цехе в Мытищах стали четверо человек, сообщает подмосковный главк МЧС.

Площадь возгорания составила 225 квадратных метров, огнем охвачено все здание. Пожарные продолжают работу на месте инцидента.

«Возгорание локализовано на площади 200 кв.метров, еще минимум часа на 2,5 работы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар находится на стадии густого дыма. Тушение продолжается.

Источник Федерального агентства новостей подтвердил информацию о четырех жертвах. По предварительным данным, это рабочие цеха. Кислородные баллоны найдены и извлечены. Угрозы взрыва нет.

Сообщение о возгорании в сварочном цехе на 3-й Новой улице поступило на пульт дежурного в 18:31. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с инцидентом.