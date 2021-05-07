Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 22:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
22:00
Общество
Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
21:56
Весь мир
Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
21:55
Политика
Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
21:55
Общество
Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
21:48
Весь мир
Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
21:41
Происшествия
Три человека госпитализированы после обрушения моста в Оренбургской области
21:33
Политика
Живущий в Африке блогер порадовался, что в мире стали различать русских и украинцев
21:32
Общество
Власти Мексики рассмотрят возможность экстренного применения «Спутник Лайт»
21:31
Общество
У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию
21:30
Весь мир
Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
21:30
Политика
Увольнение главы «Нафтогаза Украины» Коболева не понравилось Блинкену и Нуланд
21:21
Общество
Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений
21:16
Весь мир
45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне
21:10
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой
21:07
Украина
Украинская студентка защитила Басту и настроила против себя украинских радикалов
21:07
Общество
Антиперспиранты и дезодоранты от пота для женщин: как выбрать лучший и не навредить здоровью
21:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
21:04
Шоу-бизнес
Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом
21:03
Общество
Охотовед без вести пропал в нижегородском лесу
Все новости

Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

  /   Обновлено: 07 мая 2021 21:14
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
Агентство городских новостей Москва

Москва, 7 мая. Жертвами пожара в сварочном цехе в Мытищах стали четверо человек, сообщает подмосковный главк МЧС.

Площадь возгорания составила 225 квадратных метров, огнем охвачено все здание. Пожарные продолжают работу на месте инцидента.

«Возгорание локализовано на площади 200 кв.метров, еще минимум часа на 2,5 работы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар находится на стадии густого дыма. Тушение продолжается.

Источник Федерального агентства новостей подтвердил информацию о четырех жертвах. По предварительным данным, это рабочие цеха. Кислородные баллоны найдены и извлечены. Угрозы взрыва нет.

Сообщение о возгорании в сварочном цехе на 3-й Новой улице поступило на пульт дежурного в 18:31. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с инцидентом.

пожар мытищи цех
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 98279 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 70093 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49057 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 41671 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40391 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Происшествия / Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
Рейтинг@Mail.ru