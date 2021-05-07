Похитившим у депутата 22 млн рублей вынесли новый приговор

Москва, 7 мая. Пресненский суд вынес новый приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву по делу о хищении 22 млн рублей у депутата ЛДПР.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Подельники получили по четыре года исправительной колонии общего режима. Наказание Синтюревой было отсрочено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Также Синтюреву и Дудаева обвиняли в принуждении к даче показаний с применением насилия и клевете, но судья вынес оправдательный приговор.