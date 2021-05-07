Сварочный цех загорелся в Мытищах

Москва, 7 мая. Огонь охватил двухэтажное нежилое здание в подмосковных Мытищах. По данным источника ФАН в экстренных службах, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в сварочном цехе на 3-й Новой улице поступило на пульт дежурного в 18:31. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что горение происходит на площади 225 квадратных метров.Тушение продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с инцидентом.