Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве к началу парада Победы

Москва, 7 мая. Москву в ночь на 9 мая ожидает дождливая погода, однако к началу парада Победы она должна закончиться, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Согласно картам прогноза, к 9-10 часам утра дождь уже должен будет прекратиться. Солнце выглянет после полудня ближе к 14-15 часам. Его появление станет первым сигналом об улучшении погоды, которое начнется с 10 мая. По словам синоптика, 12 мая температура повысится до +22...+25 градусов.

В других регионах 9 мая погода будет разниться. Так, солнечно и ясно будет в Калининграде и на Урале. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Оренбурге могут пройти небольшие дожди. В Омске и Тюмени осадков не прогнозируется, однако их стоит ожидать во Владимире, Нижнем Новгороде и Казани, передает «Радио 1».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, какая погода будет в столичном регионе 9 мая. По его словам, в этот день небо над городом затянет облаками.