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Дело задержанной участницы группы Pussy Riot рассмотрят 8 мая

  /   Обновлено: 07 мая 2021 16:56
Происшествия
Дело задержанной участницы группы Pussy Riot рассмотрят 8 мая
instagram.com  /  @protrezvey

Москва, 7 мая. Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Вероники Никульшиной рассмотрят 8 мая, в 10:00.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН), приятель участницы группы, который находился с ней в момент выхода из подъезда, утверждает, что документы полицейским они показали, неповиновения полиции не было.

Никульшину задержали на Кутузовском проспекте и доставили в отдел полиции по Дорогомиловскому району. Как стало известно ФАН, ее могли заподозрить в возможном проведении каких-либо акций, так как сами съемки планировались там, где будет идти репетиция парада Победы. Однако точная причина задержания пока не установлена.

задержание дело никульшина
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