Сотрудники «Аэрофлота» устроили в Шереметьево флешмоб ко Дню Победы

Москва, 7 мая. Сотрудники компании «Аэрофлот» устроили в московском аэропорту Шереметьево флешмоб в честь приближающегося Дня Победы.

Для выступающих оперативно освободили центр зала в терминале С. В мероприятии приняли участие около 50 человек — как взрослые, так и дети. Видео с места события прислал корреспондент Федерального агентства новостей.

Ребята исполнили знаменитую советскую вальсовую песню «Синий платочек», а в это время по залу кружились пары. По яркой синей униформе в вальсирующих можно было узнать сотрудников авиаперевозчика. Пассажиры с интересом наблюдали за происходящим, а некоторые даже подпевали.

Ранее жителям Москвы удалось понаблюдать за генеральной репетицией парада Победы на Красной площади. По словам горожан, они были очень впечатлены масштабностью мероприятия.