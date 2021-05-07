Задержанную участницу Pussy Riot оставят в отделении до утра

Москва, 7 мая. Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина, задержанная на Кутузовском проспекте, останется в отделении полиции до утра, сообщил источник ФАН.

На нее составили административный протокол о задержании. Его рассмотрят позднее.

Девушку остановили, когда она выходила из дома. Несмотря на предупреждения сотрудников правоохранительных органов, Никульшина начала оказывать сопротивление и игнорировала их законные требования. Сама она этот факт отрицает. Сейчас участница скандальной группы находится в ОМВД «Дорогомилово», сообщал ФАН.