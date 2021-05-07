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Составлен прогноз погоды в Москве на 9 мая

Общество
Составлен прогноз погоды в Москве на 9 мая
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 7 мая. Специалисты центра погоды «Фобос» составили прогноз погоды в Москве на 9 мая. Жителей российской столицы ожидает облачная погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец представил прогноз погоды в Москве на 9 мая. По словам синоптика, погода в городе будет облачной.

В период с 9:00 до 11:00 ожидается облачность в семь баллов, которая может достигнуть десятибалльного показателя. Как утверждает Тишковец, это создаст сложные условия для полетов авиационных групп, участвующих в параде Победы.

Температура воздуха ночью 9 мая в Москве составит от +4 до +6 градусов. Днем москвичей ожидает потепление до +14 градусов, как пишет RT.

Ранее синоптики центра «Фобос» рассказали, когда Москва перейдет на «летний режим». Погодные изменения произойдут 10 мая.

погода 9 мая центр фобос
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