Мэр Москвы поздравил режиссера Владимира Бортко с 75-летием

Москва, 7 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил режиссера, сценариста, народного артиста РФ и политического деятеля Владимира Бортко с 75-м днем рождения.

Создатель таких культовых картин, как «Собачье сердце», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и других, 7 мая празднует юбилей. Именитого режиссера поздравил и мэр Москвы. Градоначальник отметил в своем обращении неоценимый вклад Бортко в развитие отечественного кинематографа.

«С неподражаемым мастерством вы открываете новые грани таланта известных актеров и помогаете заявить о себе будущим звездам кино», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Собянина.

Актер и певец Михаил Боярский тоже поздравил коллегу с юбилеем. Он поблагодарил Бортко за приглашение сняться в фильме «Комиссия по расследованию».