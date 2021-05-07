Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 12:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:58
Редкий седан Neon от Plymouth продается на онлайн-аукционе
12:57
Общество
«Крылья Советов» пройдут лицензирование в РПЛ в день финала Кубка России
12:56
Общество
Прокладку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией метро «Печатники» завершили в Москве
12:56
Технологии
Су-57 смогут передавать зенитным комплексам информацию об обнаруженных объектах
12:54
Экономика
Банк России понизил курс доллара до 74,13 рубля
12:53
Армия
Forbes: США ответили на военные учения РФ переброской войск НАТО в Албанию
12:52
Армия
В США прошли первые испытания боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
12:51
Политика
Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии пройдут досрочные выборы
12:50
Общество
Тест на коронавирус сдали более 17 тысяч петербуржцев за последние сутки
12:50
Экономика
Медь может подорожать до 20 тысяч долларов за тонну на фоне дефицита
12:49
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» попала в больницу после расставания с женихом
12:48
Общество
Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков
12:46
Экономика
Мишустин утвердил субсидии для экспортеров лекарственных средств
12:46
Общество
Прием заявок для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка продлили
12:43
Происшествия
Газоснабжение удалось восстановить после аварии на трубопроводе под Геленджиком
12:42
Украина
Неизвестные украинцы сорвали в Харькове баннеры ко Дню Победы
12:42
Общество
В Ростове увековечили память дважды Героя СССР маршала Баграмяна
12:41
Политика
Лукашенко раскритиковал жалобы на него в прокуратуру ФРГ
12:40
Общество
Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах
12:39
Украина
Минздрав Украины объявил об окончании третьей волны коронавируса
Все новости
Наверх

Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах

Общество
Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах
pixabay.com/PD

Москва, 7 мая. Операции проводятся квалифицированными врачами методом прямого переднего доступа. Центр тазобедренного сустава (ЦТС) является первым учреждением, работающим по этой технологии.

В 2020 году в ЦТС провели более 2500 операций по новой технологии. Прямой передний доступ позволяет не рассекать мышцы, а разводить их, сообщил хирург Иван Еремин изданию «Вести Подмосковья». В ЦТС попал больной из Болгарии с переломом шейки бедра, в ноге которого обнаружили неправильно установленный ранее эндопротез коленного сустава.

В результате неудачного остеосинтеза кости не срослись, пациент имел патологии суставов и проблемы со спиной, рассказал Еремин. Ему провели эндопротезирование, а спустя три месяца ревизию коленного сустава. Через год пациент реабилитировался и приехал на еще одну операцию протезирования, но уже с другой стороны.

Ранее сообщалось об уникальной операции на сердце, которую провели хирурги Тюмени. Врачам удалось восстановить сердечный клапан на основе методики японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.

операция суставы протезирование
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 110774 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 98142 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 73766 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 47272 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 44868 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах
Рейтинг@Mail.ru