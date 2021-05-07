Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах

Москва, 7 мая. Операции проводятся квалифицированными врачами методом прямого переднего доступа. Центр тазобедренного сустава (ЦТС) является первым учреждением, работающим по этой технологии.

В 2020 году в ЦТС провели более 2500 операций по новой технологии. Прямой передний доступ позволяет не рассекать мышцы, а разводить их, сообщил хирург Иван Еремин изданию «Вести Подмосковья». В ЦТС попал больной из Болгарии с переломом шейки бедра, в ноге которого обнаружили неправильно установленный ранее эндопротез коленного сустава.

В результате неудачного остеосинтеза кости не срослись, пациент имел патологии суставов и проблемы со спиной, рассказал Еремин. Ему провели эндопротезирование, а спустя три месяца ревизию коленного сустава. Через год пациент реабилитировался и приехал на еще одну операцию протезирования, но уже с другой стороны.

Ранее сообщалось об уникальной операции на сердце, которую провели хирурги Тюмени. Врачам удалось восстановить сердечный клапан на основе методики японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.