В столичном метро мужчина выстрелил в лицо пассажиру

Москва, 7 мая. В подземке один из пассажиров совершил выстрел из пневматического пистолета в лицо мужчине.

Инцидент произошел в одном из вагонов поезда, который следовал от станции «Добрынинская» до станции «Октябрьская». Пострадавший мужчина был немедленно доставлен в больницу.

Злоумышленника задержали полицейские. Сотрудники правопорядка обнаружили у него при себе несколько перцовых баллончиков и муляж гранаты. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Избивший полицейских на станции метро «Лубянка» наркоман получил условный срок, сообщал ФАН. Тверской районный суд Москвы приговорил к условному сроку 21-летнего мужчину за нанесение побоев стражам порядка.