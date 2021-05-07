Участницу Pussy Riot могут посадить на 15 суток за сопротивление полиции

Москва, 7 мая. Участница Pussy Riot Вероника Никульшина при задержании на Кутузовском проспекте в Москве оказала сопротивление сотрудникам полиции.

При этом оперативники предупреждали об ответственности за ее действия, однако, как сообщил источник ФАН, девушка не послушалась сотрудников и проигнорировала законное требование полицейских. Сама она отрицает этот факт. Если на Никульшину заведут дело об административном правонарушении, ей грозит до 15 суток ареста.

Участница группы в настоящее время находится в ОМВД «Дорогомилово». По ее словам, у сотрудников полиции была ориентировка на ее задержание. Предположительно, Никульшину могли заподозрить в проведении каких-либо акций, поскольку планировались съемки в районе репетиции парада Победы.