В Москве мужчина устроил заплыв от Крымского моста до Болотной площади

Москва, 7 мая. По словам очевидцев, неизвестный мужчина совершил прыжок с Крымского моста в Москву-реку.

На вопросы о том, нужна ли ему помощь, он не отреагировал. Гражданин поплыл дальше в сторону Болотной площади. Мужчина, который стал свидетелем прыжка, обратился в полицию с заявлением.

В настоящий момент на месте работают водолазы, которые обследуют акваторию реки. Следов пребывания мужчины в воде пока обнаружено не было. По факту произошедшего проводится проверка.

Петербургские спасатели вытащили мужчину из воды у моста Бетанкура, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС передали его медикам.