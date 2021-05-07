Подмосковные врачи успешно провели уникальную малоинвазивную операцию

Москва, 7 мая. Хирурги Подмосковья первыми провели малоинвазивную операцию по лечению внутреннего геморроя, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больницу Домодедова поступил больной с внутренним геморроем второй-третьей стадии. Эта болезнь сопровождается образованием геморроидальных узлов. Они кровоточат, вызывают боль и дискомфорт.

Раньше при подобных патологиях врачи проводили полостные операции, которые требовали продолжительной реабилитации. Но теперь благодаря новому оборудованию и профессионализму врачей потребовался только небольшой прокол в руке, отметил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Специальный инструмент проникает в сосуды геморроидального узла, и выполняется эмболизация спиралями. Пациент не испытывает боли ни во время, ни после операции, добавил Осипов. Прооперированный мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее сообщалось о проведении в Перми операции на сухожилии пальца руки. Медики установили эндопротез, который необходимо будет удалить через несколько месяцев.