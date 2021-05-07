В Москве перевернулся автомобиль с машинистами метро

Москва, 7 мая. Автомобиль, в котором находились машинисты столичного метро, перевернулся на пересечении Новорязанского шоссе и улицы Генерала Кузнецова.

В машине находилось семь сотрудников московского метрополитена. В результате ДТП пострадал один человек. Автомобиль с машинистами следовал из депо в районе Выхино. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Porsсhe наехал на пешехода после столкновения со Skoda в Москве, сообщал ФАН. В дорожном происшествии никто серьезно не пострадал.