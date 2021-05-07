Задержанной в Москве участнице Pussy Riot пока не предъявили обвинений

Москва, 7 мая. Участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной, задержанной при выходе из дома на Кутузовском проспекте, пока не предъявили обвинений. Сейчас она находится в автомобиле полиции.

По данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), девушку не заводят в отделение по Дорогомиловскому району. Предположительно, Никульшину могли заподозрить в проведении каких-либо акций, поскольку планировались съемки в районе репетиции парада Победы.

Адвокат участницы группы ранее сообщал, что она находится в ОМВД «Дорогомилово». По его словам, у сотрудников полиции была ориентировка на ее задержание. Подробности в настоящий момент уточняются.