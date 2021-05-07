Лжекурьеры ограбили мужчину на севере Москвы

Москва, 7 мая. Житель столицы стал жертвой вооруженного нападения в собственной квартире на улице Костякова.

Когда в дверь позвонили, ни о чем не подозревающий мужчина увидел на пороге троих неизвестных. Один из злоумышленников начал угрожать оружием владельцу квартиры и его другу.

После того как злоумышленники проникли в квартиру, они связали молодых людей скотчем и похитили из квартиры 1 миллион рублей. После этого злоумышленники скрылись. По факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

В полицию Геленджика обратился 82-летний местный житель, который рассказал о разбойном нападении, сообщал ФАН. Он заявил, что в его дом ворвался неизвестный, начал угрожать ножом и похитил 15 000 рублей.