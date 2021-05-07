Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве

Москва, 7 мая. Свыше 12 тыс. военных, более 190 единиц техники, 76 вертолетов и самолетов примут участие в генеральной репетиции парада Победы в пятницу, 7 мая, на Красной площади в Москве.

Репетиция начнется после боя кремлевских курантов в 10:00 и будет максимально приближена к параду, который пройдет в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Парадом будет командовать главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков, принимать – глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что 7 мая станции метрополитена в центре Москвы закроют на выход из-за генеральной репетиции парада. Пассажиры не смогут выйти в город со станций «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая». При этом станция «Библиотека им. Ленина» будет работать в этот день только на пересадку с 5:30 и до окончания генеральной репетиции.