Мужчину с ожогами 90% тела доставили в больницу в Москве

Москва, 6 мая. Мужчина получил ожоги 90% тела, предположительно наткнувшись на оголенный кабель на стройке в Перово, сообщил источник ФАН.

Человека с ожогами и в истлевшей одежде у здания Перовского суда в Москве заметили две школьницы. Мужчина сидел на ступеньках, находился в шоковом состоянии и ждал помощи. Пока не ясно, как и зачем пострадавший оказался на стройке.

Мужчину доставили в больницу, он жив, но прогнозы неутешительные.

Источник агентства уточнил, что об инциденте на стройке известно со слов самого пострадавшего. Между тем мужчина находится в шоке, не может назвать даже свое имя, и действительно ли он пострадал на стройке, утверждать невозможно.

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