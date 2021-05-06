Потерявшим «Тройку» москвичам объяснили, как перевести средства на новую карту

Москва, 6 мая. Приложение «Метро Москвы» поможет потерявшим карту «Тройка» москвичам легко перевести деньги на новый носитель.

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Лучше всего «Тройку» сразу регистрировать в личном кабинете после ее покупки, добавили в ведомстве.

«Метро Москвы» позволит пополнять баланс карты, покупать билеты и подключить автоплатеж. Личный кабинет приложения оценили уже 350 тыс. пассажиров. Его можно скачать в AppStore и Google Play.

Ранее жителей российской столицы предупредили о закрытии нескольких станций метро 7 мая. В этот день в центре города состоится генеральная репетиция парада Победы.