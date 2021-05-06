После пожара в «Вечном зове» опечатали пищеблок второго здания гостиницы

Москва, 6 мая. Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой во второе здание отеля «Вечный зов», пожар в котором унес жизни двоих человек.

В ведомстве заявили, что при проверке были найдены санитарные нарушения в пищеблоке. В результате его опечатали на неопределенное время.

Гендиректора частной организации, сдавшую здание в аренду, а также управляющего гостиницей «Вечный зов» арестовали, сообщало Федеральное агентство новостей. В результате пожара два человека погибли, еще 12 пострадали, среди них восемь детей. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.