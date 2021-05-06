Стоимость средней микроквартиры в Москве превышает 3 миллиона рублей

Москва, 6 мая. На столичном рынке недвижимости встречаются квартиры площадью менее 15 кв. м. Эксперты «Авито» подсчитали среднюю стоимость такого жилья.

За микроквартиру в Москве в среднем просят 3,2 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито». Принятой нормой по жилой площади в столице считается 18 кв. м на одного взрослого человека, однако в продаже встречаются помещения площадью менее 10 «квадратов».

Всего москвичи выставили для продажи 2 тыс. лотов жилья площадью меньше 15 кв. м. По оценкам аналитиков, на эту категорию объектов приходится около 3% от объема спроса. Они составляют 6% от всего предложения на рынке.

Цены на микроквартиры неуклонно растут — за год показатель подскочил на 17%. Исследователи не смогли найти ни одного предложения дешевле 2 миллионов рублей. Причины высоких темпов подорожания недвижимости ранее объяснили в Минстрое РФ.