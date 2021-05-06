Первый гид Michelin по московским ресторанам может появиться уже осенью

Москва, 6 мая. Москва отличается своим разнообразием в плане предприятий общепита. Об этом заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

Осенью в Москве запускается первый путеводитель Michelin по столичным ресторанам, напомнил эксперт. По словам Пулленека, столица России заслуживает присутствия в рейтинге гастрономических городов мира.

«Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на карте как одна из кулинарных столиц нашей планеты», — подчеркнул эксперт.

Целью гида Michelin является подсвечивание на карте тех мест, где человек может получить гастрономическое удовольствие, напомнил Пулленек. Он назвал выбор в пользу Москвы крайне важным шагом деятельности организации. Предполагается, что гид запустят до конца октября текущего года.

Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве. Как сообщалось ранее, сотрудники Wainbridge разработают концепцию реновации точки общепита.