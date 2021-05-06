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Суд отправил под стражу второго фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 19:47
Происшествия
Суд отправил под стражу второго фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Пресс-служба Пресненского суда

Москва, 6 мая. Двух фигурантов уголовного дела о пожаре в московской гостинице, где погибли люди, арестовали, сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Суд избрал меру пресечения в отношении Татьяны Вербицкой, которая обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Женщина останется в СИЗО до 4 июля 2021 года.

Ранее была арестована Евгения Чумаколенко, обвиняемый по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он также будет находиться под стражей до июля этого года.

Гендиректора частной организации, а также управляющего гостиницей «Вечный зов» задержали правоохранители, сообщало Федеральное агентство новостей. В результате страшного пожара два человека погибли, еще 12 пострадали, среди них восемь детей. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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