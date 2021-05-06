Москвичей предупредили о закрытии нескольких станций метро 7 мая

Москва, 6 мая. Станции метрополитена в центре Москвы закроют на выход из-за генеральной репетиции парада, которая состоится 7 мая.

Так, пассажиры не смогут выйти в город со станций «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая». При этом станция «Библиотека им. Ленина» будет работать в этот день только на пересадку с 5:30 и до окончания генеральной репетиции.

Из-за прохождения военной техники по Тверской также возможны ситуативные ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка». С «Китай-города» москвичи, возможно, не смогут выйти в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о подготовке к параду Победы в российской столице. По его словам, все участники парада добровольно привились от коронавирусной инфекции.