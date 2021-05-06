Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом

Москва, 6 мая. На телах женщины и мужчины, найденных после пожара на северо-востоке столицы, обнаружены колото-резаные раны.

По предварительной версии следствия, погибшим сначала нанесли ранения ножом, а потом подожгли квартиру. У 44-летней Натальи У. обнаружены четыре колото-резаных раны, а у 50-летнего владельца квартиры Сергея Ф. — два ножевых.

Следствие уже задержало предполагаемого убийцу пары. Им оказался 36-летний мужчина, которого вычислили по камерам наблюдения.

Пострадавший при пожаре во Фрунзенском районе мужчина скончался, сообщал ФАН. Погибшим оказался Алексей Л. 1975 года рождения.