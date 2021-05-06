Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Общество
Петербуржцам рассказали, когда ждать отключения отопления
18:40
Общество
Власти Армении отменили ограничения на въезд вакцинированным от COVID-19
18:40
Общество
В проверке вакцины от полиомиелита против COVID-19 участвовало 1200 человек, а не 60
18:40
Экономика
На Дальнем Востоке России будет создана единая газовая система
18:39
Общество
Детеныш зубробизона появился на свет в Токсовском зверопитомнике Ленобласти
18:37
Происшествия
В Подмосковье пенсионерка с психическим расстройством проглотила перчатку и умерла
18:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о насмешках хейтеров из-за лишнего веса
18:36
Шоу-бизнес
Миро назвала причину возможного развода Насти Ивлеевой и Элджея
18:35
Общество
Россиян предупредили о появлении телефонных мошенников-роботов
18:33
Экономика
Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
18:32
Происшествия
Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
18:28
Общество
Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений
18:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала, как выглядит Влад Топалов на больничной койке
18:24
Происшествия
Житель Кемерова умер по вине пассажира-шизофреника
18:20
Новороссия
Бойцы ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка
18:20
Общество
Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
18:19
Общество
На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках
18:18
Общество
Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
18:16
Происшествия
Десятки деревьев упали в Москве из-за сильного ветра
18:13
Общество
Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения
Все новости
Наверх

Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом

Происшествия
Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
pixabay.com

Москва, 6 мая. На телах женщины и мужчины, найденных после пожара на северо-востоке столицы, обнаружены колото-резаные раны.

По предварительной версии следствия, погибшим сначала нанесли ранения ножом, а потом подожгли квартиру. У 44-летней Натальи У. обнаружены четыре колото-резаных раны, а у 50-летнего владельца квартиры Сергея Ф. — два ножевых.

Следствие уже задержало предполагаемого убийцу пары. Им оказался 36-летний мужчина, которого вычислили по камерам наблюдения.

Пострадавший при пожаре во Фрунзенском районе мужчина скончался, сообщал ФАН. Погибшим оказался Алексей Л. 1975 года рождения.

пожар ножевые ранения староватутинский проезд
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 85334 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 74909 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55888 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 39088 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 38500 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Все новости / Происшествия / Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
Рейтинг@Mail.ru