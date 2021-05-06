Десятки деревьев упали в Москве из-за сильного ветра

Москва, 6 мая. Власти города сообщили, что в результате сильного ветра упали 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля. Два человека получили травмы, их доставили в больницу.

Один мужчина находился на Востряковском кладбище, когда на него упало дерево. На Шоссейной улице женщина пострадала при аналогичных обстоятельствах. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщал ФАН.

Несколько дней назад в китайской провинции Цзянсу прошел ураган, жертвами которого стали 11 человек. Более 100 местных жителей получили травмы и повреждения. По данным ФАН, в некоторых районах порывы ветра достигали 45 м/с.