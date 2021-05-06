Стало известно о состоянии двух пострадавших из-за ураганного ветра в Москве

Москва, 6 мая. Из-за ураганного ветра, бушующего в столице, пострадали два человека: состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет, передает источник ФАН в экстренных службах.

Один мужчина пострадал на Востряковском кладбище, на него упало дерево. По аналогичной причине травмы получила женщина на Шоссейной улице. Информации о сильных разрушениях пока не поступало, порывы ветра в настоящий момент достигают 21 м/с.

В связи с сильным ветром москвичам рекомендовали воздержаться от выхода на улицу, сообщало Федеральное агентство новостей. Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые продержатся до вечера 6 мая.