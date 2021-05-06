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Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 18:29
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Пресс-служба Пресненского суда

Москва, 6 мая. Пресненский райсуд столицы арестовал Евгению Чумаколенко, обвиняемую по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в гостинице «Вечный зов».

Фигурант уголовного дела проведет под стражей до 4 июля 2021 года, передает пресс-служба юридической инстанции. Ранее Следственный комитет ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух обвиняемых по делу о возгорании в отеле.

Правоохранители задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего гостиницей «Вечный зов», сообщало Федеральное агентство новостей. Два человека погибли, еще 12 пострадали, среди них восемь детей. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

суд москва вечный зов
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