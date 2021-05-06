Плазму с антителами к COVID-19 получили 13 тысяч пациентов в Москве

Москва, 6 мая. Полученную от переболевших COVID-19 доноров плазму перелили 13 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщил главный трансфузиолог столицы Андрей Буланов.

По его словам, первых пациентов, успешно вылеченных с помощью этого экспериментального метода, выписали из стационаров чуть более года назад. Сейчас технология переливания плазмы стала обычной медицинской практикой в процессе лечения коронавируса.

Сдать плазму могут граждане, перенесшие COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет и весом не менее 50 килограммов. Противопоказаниями к процедуре считаются хронические заболевания, ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты. Донорам плазмы также предлагаются стимулирующие выплаты.

Положительный эффект лечения плазмой с антителами к коронавирусу зафиксирован у большинства пациентов. Об этом ранее рассказал специалист по пропаганде Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.