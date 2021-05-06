Власти сообщили о двух пострадавших в результате урагана в Москве

Москва, 6 мая. Два человека получили травмы после сильного ветра в столице. Оба пострадавших госпитализированы.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, один мужчина пострадал из-за падения дерева на территории Востряковского кладбища. Пока о личности пострадавшего не сообщается.

Еще одно дерево рухнуло на женщину, которая находилась во дворе на Шоссейной улице. Медики в настоящее время работают над улучшением самочувствия пациентов.

Ранее москвичам рекомендовали воздержаться от выхода на улицу. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до вечера. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.