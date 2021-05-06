Власти Мытищ отремонтируют свыше 25 километров дорог

Москва, 6 мая. Дорожное покрытие общей протяженностью около 25 км, расположенное в городском округе Мытищи, планируется обновить, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Ремонт проведут на 40 участках дорог. При этом четыре из них приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На текущий момент работы по укладке дорожного полотна уже завершили на развязке Осташковского шоссе у Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны РФ.

На этом участке уже произвели замену верхнего слоя покрытия. Кроме того, ремонт подошел к концу и на некоторых улицах города, в том числе в Клязьменском и Линейном переулках, а также на улице Шишкина, передают «Вести Подмосковья».

В Москве тем временем планируют изменить разметку диагональных пешеходных переходов. Вместо привычной зебры на дорогах изобразят пунктирные линии.