ФАН выяснил суть жалобы адвокатов ФБК в апелляционный суд

Москва, 6 мая. Адвокаты ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) подали жалобу на запрет фонда как организации до вынесения решения суда.

Именно с таким заявлением обратилась защита «Фонда борьбы с коррупцией»1 в первый апелляционный суд общей юрисдикции. Однако в действительности решение о запрете деятельности организации еще не выносили. Юридическая инстанция постановила ограничить деятельность, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Юриста «Команды 29» Ивана Павлова задержали за разглашение сведений по делу о признании ФБК экстремистской организацией. Теперь интересы фонда представляет адвокат из этого же объединения Максим Оленичев. Ранее в суде он защищал представителей ЛГБТ, ставших жертвами вымогателей.

При этом источники финансирования «Команды 29» до сих пор неизвестны, заявила в беседе с ФАН член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова. По ее словам, данные организации не имеют регистрации в российских органах адвокатского сообщества.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.