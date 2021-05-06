Тело недоношенного младенца нашли в Московской области

Москва, 6 мая. Новорожденного ребенка обнаружили завернутым в простыню в рабочем поселке Селятино под Наро-Фоминском. Полиция разыскивает мать младенца.

Детское тело было найдено возле Дома культуры «Мечта», сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Московской области.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти малыша на данный момент не названа.

ФАН сообщал о смерти младенца, выпавшего из окна 13 этажа в Подмосковье. Родители ребенка открыли окно на проветривание, а сами в этот момент находились в соседней комнате.