«Команда 29» попалась на публикации секретных документов по делу Карины Цуркан

Москва, 6 мая. «Команда 29», позиционирующая себя как неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов, на своем сайте обнародовала засекреченные сведения ФСБ по делу Карины Цуркан.

После задержания Федеральная служба безопасности России предъявила обвинения бывшему топ-менеджеру правления «Интер РАО» Карине Цуркан. Фигурант уголовного дела получила 15 лет колонии по делу о шпионаже, связанном с поставками электричества на территорию Украины.

Сотрудника «Команды 29» уже задерживали по подозрению в разглашении конфиденциальных данных. Речь идет об Иване Павлове, который обнародовал информацию по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией, сообщал ФАН. Правозащитник представляет интересы журналиста Ивана Сафронова и ФБК в суде.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.