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Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Халилу Арсланову

  /   Обновлено: 06 мая 2021 14:03
Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Халилу Арсланову
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 6 мая. Второй Западный окружной военный суд продлил арест экс-заместителю главы Генштаба ВС России генерал-полковнику Халилу Арсланову.

Бывшему военному высокопоставленному чиновнику вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере — на 191,5 млн рублей и 6,5 млрд рублей, а также получение взятки в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на три месяца.

Кроме того, Арсланова заподозрили в причастности к уголовному делу АО «Воентелеком». Тогда глава компании и ряд его сообщников заключили контракты с Минобороны и использовали различные схемы по завышению стоимости продукции. Сумма ущерба составила 460 млн рублей.

Ростовского чиновника приговорили к штрафу в 3 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщало Федеральное агентство новостей. Как установило следствие, денежные средства мужчине вручил один из местных застройщиков.

суд москва халил арсланов
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