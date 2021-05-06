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Москвичам пообещали потепление к концу недели

Общество
Москвичам пообещали потепление к концу недели
pixabay.com

Москва, 6 мая. Жители Москвы в скором времени могут попрощаться с холодными майскими днями. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о приближающемся потеплении.

В следующие несколько дней температурные показатели будут держаться не ниже уровня текущих значений, однако это не значит, что погода все время будет солнечная или с переменной облачностью. Так, 6 и 7 мая местами возможны дожди, а воздух прогреется до +15...+16 градусов.

Но уже 8 мая в столицу придет новый циклон, вместе с которым ожидается и потепление. Погодные условия в течение этого дня будут дождливыми, зато температура начнет повышаться. Позднякова допустила, что 10 мая показатели не только вернутся в климатическую норму, но и могут ее превысить, передает «Москва 24».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее спрогнозировал облачную погоду с прояснениями и небольшими дождями в Москве 9 мая. В этот день температура может повыситься до +11...+16 градусов.

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