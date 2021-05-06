Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Политика
Столтенберг одобрил решение ЕС присоединить ряд стран к инициативе PESCO
14:06
Армия
В Софии прошли торжественные мероприятия в честь Дня болгарской армии
14:06
Политика
Зеленский пригласил Байдена на саммит «Крымской платформы»
14:03
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко влюбился в замужнюю женщину с ребенком
14:01
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о многомиллионном выигрыше в казино
14:00
Общество
Эфир: Как вакцина времен СССР защищает от коронавируса
14:00
Экономика
Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
13:57
Происшествия
Крыша недостроенной гостиницы полыхает в Сочи
13:56
Политика
Российский энергетик призвал экологов ФРГ поблагодарить «СП-2» за сбереженную природу
13:55
Шоу-бизнес
Первый канал сделал подарок оскандалившейся Елене Прокловой
13:54
Политика
Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию
13:53
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье
13:53
Политика
Зеленский пошутил на тему русского языка на конференции с Блинкеном
13:53
Политика
Блинкен призвал бороться с коррупцией внутри Украины
13:53
Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Халилу Арсланову
13:52
Экономика
Склад под Петербургом стал объектом одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости
13:50
Весь мир
Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса
13:49
Общество
Москвичам пообещали потепление к концу недели
13:49
Происшествия
«Шумел и был убит»: во Владивостоке домашняя вечеринка закончилась жестокой расправой
13:48
Общество
Участников Олимпиады в Токио будут вакцинировать препаратами от Pfizer
Все новости

СК просит арестовать обвиняемых по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:35
Происшествия
СК просит арестовать обвиняемых по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 6 мая. Следственный комитет ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух обвиняемых по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов».

СК ранее предъявил обвинение двум задержанным, заявила представитель главного столичного управления ведомства Юлия Иванова. Так, по делу о пожаре задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отелем.

Огонь охватил гостиницу «Вечный зов» в ночь на 4 мая, сообщало Федеральное агентство новостей. На момент возгорания в здании находились 305 человек, двое погибли, еще 12 пострадали, в том числе восемь детей. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Расследование продолжается.

пожар москва следственный комитет вечный зов
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 75002 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 66067 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 52461 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 38034 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 35555 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Происшествия / СК просит арестовать обвиняемых по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Рейтинг@Mail.ru