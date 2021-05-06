СК просит арестовать обвиняемых по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Москва, 6 мая. Следственный комитет ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух обвиняемых по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов».

СК ранее предъявил обвинение двум задержанным, заявила представитель главного столичного управления ведомства Юлия Иванова. Так, по делу о пожаре задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отелем.

Огонь охватил гостиницу «Вечный зов» в ночь на 4 мая, сообщало Федеральное агентство новостей. На момент возгорания в здании находились 305 человек, двое погибли, еще 12 пострадали, в том числе восемь детей. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Расследование продолжается.