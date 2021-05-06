Штормовой ветер повалил дерево на пешехода в Москве

Москва, 6 мая. Один человек пострадал при штормовом ветре в Очаково-Матвеевском районе столицы РФ. В результате стихии на него рухнуло дерево.

Сильные порывы ветра повалили несколько деревьев на западе города. Под одно из них попал пешеход, оказавшийся в эпицентре стихии. В результате ЧП житель столицы РФ выжил, однако впоследствии ему потребовалась помощь врачей. В настоящее время медики осматривают москвича и решают вопрос о его госпитализации.

В начале апреля в Барнауле произошел похожий случай. Дерево рухнуло на мужчину возле дома 136 на Павловском тракте. В результате ЧП пострадавший сибиряк скончался.