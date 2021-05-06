Власти Москвы назвали сроки появления станции «Аминьевская» будущего МЦД-4

Москва, 6 мая. Станцию «Аминьевская» построят на участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), говорится на официальном сайте правительства Москвы.

Новый объект транспортной инфраструктуры города будет расположен в районах Раменки и Очаково-Матвеевское, поделилась председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская. По ее словам, станция создаст для жителей столицы новые альтернативные маршруты. Ее открытие планируется уже в 2021 году.

«Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел, соединяющий станцию МЦД-4 «Аминьевская» с перспективной одноименной станцией метро», — добавила Княжевская.

Масштабные работы по развитию инфраструктуры ведутся не только в Москве, но и в Московской области. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», власти проводят реконструкцию трех железнодорожных станций в Дмитрове, Орехово-Зуеве и Ступине.

Прокладка тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стала причиной закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии подземки. Как сообщалось ранее, ограничения действуют в период с 1 по 23 мая.