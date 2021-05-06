В Москве к 2023 году отреставрируют более 137 поликлиник

Москва, 6 мая. Реконструкцию 137 московских поликлиник планируют завершить до конца 2023 года, после чего в программу включат еще около 200 медицинских учреждений столицы.

В рамках реконструкции изменят не только фасад зданий, но и проведут модернизацию внутри всех помещений. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В 2020 году мы всерьез взялись за амбулаторное звено и в течение трех лет приведем в порядок 137 поликлиник», — написал градоначальник в своем блоге.

Большую часть поликлиник приведут в порядок уже в течение этого года, добавил Сергей Собянин. Работы по реконструкции продвигаются быстрее, чем планировалось.