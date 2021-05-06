В подмосковном Домодедове взорвался автомобиль

Москва, 6 мая. Очевидцы сообщили о загоревшемся автомобиле в Домодедове. Перед тем, как машина вспыхнула, на месте происшествия раздался взрыв.

Местные жители начали оперативно отгонять свои автомобили на безопасное расстояние. Сотрудники МЧС в считанные минуты справились с огнем.

По одной из версий, причиной инцидента мог стать поджог автомобиля. В настоящий момент обстоятельства инцидента устанавливаются, информации о пострадавших не поступало.

Бензовоз загорелся после столкновения с фурой под Екатеринбургом, сообщал ФАН. Авария произошла в 20 километрах от Екатеринбурга. Сильное столкновение спровоцировало разгерметизацию цистерны, разлив и возгорание топлива.