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МЧС наградило кадетов за спасение людей во время пожара в московской гостинице

Происшествия
МЧС наградило кадетов за спасение людей во время пожара в московской гостинице
pixabay.com  /  Michael Schwarzenberger

Москва, 6 мая. Кадеты пожарно-спасательного класса из Братска представлены к награде за спасение людей и грамотные действия во время пожара в гостинице «Вечный зов».

Руководство ГУ МЧС РФ по Иркутской области приняло решение наградить Антона Дорошкова и Илью Напаснюка за смелость и самоотверженность, проявленную ими на пожаре, а также за спасение жизни других детей.

Инцидент произошел по приезде в столицу группы пожарно-спасательного класса на Всероссийский кадетский сбор. В гостинице, в которой остановилась группа, ночью произошло возгорание. Антон Дорошков вовремя сообщил о пожаре и своевременно начал эвакуацию.

Благодаря действиям Антона и его друга Ильи Напаснюка вся группа была спасена. Во время пожара погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

СК задержал двух человек по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов», сообщал ФАН. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

пожар кадеты гостиница "вечный зов"
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