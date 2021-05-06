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Северной речной вокзал Москвы получил бронзовую награду на международном конкурсе

Общество
Северной речной вокзал Москвы получил бронзовую награду на международном конкурсе
Официальный блог Мэра Москвы

Москва, 6 мая. Одним из лучших мировых проектов архитектуры и дизайна признали Северной речной вокзал Москвы. Он завоевал бронзовую награду в международном конкурсе дизайна A`Design Awards.

Проект вокзала стал лауреатом в номинации «Градостроительство и городской дизайн». Северный речной вокзал попал в 5% лучших в мире проектов архитектуры и дизайна, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Международный конкурс A’Design Awards проводится в Италии уже 12 лет при поддержке Департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана. Оценку проектам выносит независимое жюри.

Власти Москвы ранее сообщили об окончании работ по обустройству плавучего причала для маломерных судов в южной части набережной парка Северного речного вокзала. Общая площадь зоны отдыха с пляжем и бассейнами составляет более 4 тыс. квадратных метров.

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