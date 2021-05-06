Мошенники вынудили москвича набрать кредитов на 4,5 млн рублей

Москва, 6 мая. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, вынудили 62-летнего мужчину набрать кредитов на 4,5 миллиона рублей.

Действуя по старой схеме, мошенники убедили мужчину, что неизвестные взломали его личный кабинет и пытаются вывести деньги с его счета. Москвич поехал в отделение банка и перевел все деньги на указанный номер карты. Несколько раз «сотрудница» банка звонила ему и отправляла мужчину в разные офисы для оформления кредитов.

Легковерному мужчине только на шестой раз настоящие сотрудники банка объяснили, что он стал жертвой обмана. За это время он успел оформить кредитов и перевести деньги на номера карт мошенников на сумму 4 572 000 рублей. Мужчина уже написал заявление в полицию.

Мошенники сняли со счета сотрудницы РАН больше миллиона рублей, сообщал ФАН. Ущерб составил 1 млн 380 тыс. рублей.