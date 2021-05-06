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Концерт памяти Василия Ланового состоится в Москве 8 мая

  /   Обновлено: 06 мая 2021 08:30
Общество
Концерт памяти Василия Ланового состоится в Москве 8 мая
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 6 мая. Концерт «Бессмертный полк в сердце каждого из нас», который будет посвящен народному артисту СССР Василию Лановому, пройдет 8 мая в столице.

Перед аудиторией выступит вдова Василия Семеновича Ирина Купченко и другие исполнители, сообщила пресс-служба движения «Бессмертный полк России».

Купченко прочтет тексты о Великой Отечественной войне в Музее Победы. Также на мероприятии ожидается выступление солиста отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаила Гаврилова. Вести концерт будут актриса театра и кино Лариса Шахворостова и заслуженный артист России Сергей Маховиков. На концерт получили приглашение победители викторины «Победа ковалась каждым».

Ранее стало известно, что фотографию Василия Ланового разместили в «Бессмертном полку». Великую Отечественную войну легендарный актер встретил в семилетнем возрасте в селе Стримба, куда приехал в гости к бабушке с дедушкой.

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