Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 мая

Москва, 6 мая. Москвичей в четверг ждет облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя, говорится на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в столице составит 17–19 градусов выше нуля. Ночью воздух может остыть до плюс пяти градусов. Ветер будет дуть южного, юго-западного направления со скоростью семь–12 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

В Московской области 6 мая температура будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки два градуса выше нуля.

В Москве 6 мая действует предупреждение в связи с сильными порывами ветра. С полудня до восьми часов вечера четверга погода в регионе считается потенциально опасной из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.